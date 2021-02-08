برتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الإثنين، توقيع برتوكول التعاون بين النيابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع، والذى يهدف لإحلال وتأثيث وتطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية بجميع محافظات الجمهورية.





وكان المستشار منتصر عبد العال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير إدارة النيابات، قد قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلاً عن النيابة الإدارية، واللواء مهندس محمد زين العابدين حسين رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات مفوضاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وفى حضور عدد من قيادات النيابة الإدارية وقيادات الهيئة العربية للتصنيع. يأتى ذلك فى إطار توجهات المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية وخطة شاملة تهدف إلى تطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية. وفى ختام اللقاء قام اللواء مهندس محمد زين العابدين حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بإهداء درع الهيئة للمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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