صور.. الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة يجمع مختلف الفصائل برعاية السيسى

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصادر أن الحوار يستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطينى وإنجاح ‏العملية الانتخابية فى فلسطين. وأضافت المصادر أن انعقاد الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة اليوم، يأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطينى لتحقيق وحدته. وأوضحت المصادر أيضا، أن ‏انعقاد الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة يستهدف السعى لتجاوز ‏الخلافات الفلسطينية، من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.

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