فيديوجراف.. تطوير بحيرة البرلس يدخل المرحلة الثالثة

جدة - نرمين السيد - تبدلت ملامح بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ بعدما امتدت لها يذ التغيير والتطوير تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالبحيرات كونها ثروة قومية يجب استغلالها بشكل أمثل للمساهمة فى الناتج الإجمالى للتنمية.





والفيديوجراف التالى يوضح المعلومات عن بحيرة البرلس خصوصا بعدما انتهت مرحلتين من خطة تطويرها وبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة. وأكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة للحفاظ على البيئة وبحيرة البرلس وعدم تلوثها، موضحا أن الرئيس السيسى اهتم بالبحيرات ومنها البرلس، ووجه بسرعة تنميتها وتطوير إنتاجها من الأسماك من مختلف الأنواع.

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