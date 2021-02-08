مصر و الأردن و العراق يؤكدون أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات فى...

أكدت مصر والأردن والعراق على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها سوريا واليمن وليبيا ووقف التدخلات الخارجية في شئونها لكي تتمكن هذه الدول من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع آلية التنسيق الثلاثى الذى عقده وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق اليوم الاثنين بالقاهرة بوزارة الخارجية بقصر التحرير، لبحث تطورات مسار التعاون المشترك تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث، حيث تم الوقوف على آخر مستجدات المجالات الاستراتيجية للتعاون المُشترك وسبل دفعها قُدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو والرخاء.

وأعرب وزراء الخارجية عن رضاهم عما تحقّق خلال الفترة الماضية منذ قمة عمّان الثُلاثية في أغسطس 2020، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصُب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.