مصدر مسئول: انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يعكس حرص مصر على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

أكد مصدر مسئول اليوم /الإثنين/ أن ‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.

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