"القوى العاملة": التفتيش على  58380 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة "كورونا"

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 58 ألفا و380 مصنعاً وشركة خلال الشهور العاشرة الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 7244 منشأة، والمنيا 5732، وسوهاج 4399، والقليوبية 3482 ، والشرقية 3340 ، ودمياط 3356 ، والبحيرة 3244، والغربية 2565، القاهرة 2105 ، وكفر الشيخ 1879، والجيزة 1796، وأسيوط 1726، ومرسي مطروح 1689، والدقهلية 1720، وبورسعيد 1662 ، والأقصر 1706، الإسماعيلية 1668، وبني سويف 1378، والمنوفية 1474، والإسكندرية 1238 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء 1184، والوادي الجديد 1028، والبحر الأحمر 818، وأسوان 747، والفيوم 671، والسويس 529 منشأة.



وأظهرت التقارير أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.



وأكد وزير القوي العاملة، ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع سعفان، الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.