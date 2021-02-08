نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تحرك برلماني بشأن زرائب الخنازير والروائح الكريهة بحي المهندسين وميت عقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أزمة انتشار القمامة بحي المهندسين وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو.

وقالت حلاوه، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن منطقة ميدان لبنان وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو - محافظة الجيزة، شهدت أزمة حقيقة تتمثل في عودة زرائب تربية الخنازير في الآونة الأخيرة بالمناطق السالف ذكرها مرة أخرى، ويأتي ذلك بعد أن كانت قد تم منعها وإغلاقها تمامًا في أعقاب أزمة أنفلونزا الخنازير التي قد اجتاحت العالم منذ عدة سنوات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك الامر تسبب في حالة كبيرة من الانزعاج بين صفوف السكان والمارة، خاصة أن تلك المنطقة تعتبر من الأماكن الحيوية المكتظة بالسادة المواطنين.

فضلا عن حالة الخوف والقلق الذي تنتاب السادة المواطنين بسبب انتشار المشكلات الصحية التي تصيب الأهالي من تربية ذلك النوع من الحيوانات، وبعد تزايد أعداد زرائب الخنازير بالمنطقة بشكل كبير تفاقمت الأزمة والخطر أصبح أكبر مما كان عليه من ذي قبل، وذلك بسبب تواجدها وسط التجمعات السكنية، الأمر الذي يساعد على انتشار الأوبئة والأمراض كمرض أنفلونزا الخنازير، الالتهاب الرئوي، ضيق التنفس وخاصة عند الأطفال وغيرها من الأمراض المزمنة الأخرى.

وطالبت البرلمانية الحكومة التدخل بشكل عاجل من أجل معالجة تلك المشكلة وإغلاق أو نقل تلك الزرائب من المنطقة في أسرع وقت ممكن حيث أن وجود الخنازير وسط الكتلة السكنية، يعد كارثة بيئية، وأرض خصبة لانتشار أمراض كثيرة ويجب نقلهم بعيدًا عن التجمعات السكانية بأي شكل من الأشكال.