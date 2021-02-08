نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واعظة بالأوقاف: القرآن الكريم دستور يحمي حقوق النساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت قافلة الأوقاف الموفدة إلى السودات اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بعقد الملتقى الدعوي للأئمة والدعاة السودانيين بكلية القرآن الكريم بمدينة الأبيض، وخلال الملتقى أكدت الدكتورة أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة أن مفهوم الدعوة بمفهومه الصحيح يعني الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن الداعية يستمد منهجه من كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) بفهم صحيح، وتتنوّع الأساليب الدعوية فمنها: الأساليب التي تحرّك العاطفة، والشعور، والوجدان، والأساليب التي تدعو إلى التفكّر، والتدبّر، والاعتبار، والأساليب التي تعتمد على التجارب الإنسانية.

ومن جانبها أكدت الواعظة عبير أنور في محاضرتها بكلية القرآن الكريم بمدينة الأبيض السودانية أن القرآن الكريم دستور يحمي حقوق النساء ويعلي من شأنهن في المجتمع، مؤكدة على عناية المرأة بالقرآن وتمسكها بتعاليمه من عصر الصحابيات إلى عصرنا هذا، موضحةً أن المرأة المسلمة تسير على هدي الله ( عز وجل) باتباع تعاليم كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وكان للمرأة دور كبير في إحياء النهضة العلمية، مشيرةً إلى أن التاريخ الإسلامي زاخر بالعديد من النماذج المشرفة للمرأة المسلمة