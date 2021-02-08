نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني لوزيرة التخطيط: لا تنمية بدون تعليم وصحة ومكافحة للفساد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، بيان وزيرة التخطيط والتنميه الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، قائلا "وزارتكم معنية بالتنمية المستدامة ولا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بينما تشترك وزارتكم مع المالية والحكومة في جريمة في حق الوطن والمواطن ومخالفة صريحة للدستور وهي التلاعب في بنود الميزانية العامة.

وأضاف "البياضي" في كلمته علي هامش الجلسة العامة للبرلمان، ضاربا مثالًا لاستحقاقات الصحة التي ظهرت في الميزانية تمثل ٣.٧٪؜ من إجمالي الناتج المحلي، محققة النسبة الدستورية المطلوبة، بينما في حقيقة الأمر كما ظهر في البيان التحليلي نسبة الإنفاق على الصحة هي ١.٣ ٪؜ فقط! مشيرا إلى أن الحكومة أضافت ميزانيات مستشفيات الوزارات الأخرى مثل: مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر لميزانية وزارة الصحة بينما يتم وضع ميزانيات هذه المستشفيات مرة أخرى في ميزانيات الوزارات والمؤسسات المالكة لها.

وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، أن ذلك الأمر يشكّل ازدواجية وبيان غير حقيقي ومخالفة للمادة ١٨ من الدستور، متابعا: وبنفس الطريقة تم وضع ميزانية التربية والتعليم في البيان التمهيدي ٥،٣٪؜ بينما المخصصات الفعلية ١،٥٪؜، مضيفا: لذلك لا عجب أن موقع مصر ٨٣ من أصل ١٦٦ في مؤشرات التنمية المستدامة، فلا يوجد تنمية مستدامة بدون استثمار في التعليم والصحة.

ووجه "البياضي" سؤالا للوزيرة حول إعلان رئيس الوزراء انخفاض معدل الفقر أقل من ٢٩٪؜ وهذا لا يبدو منطقيا لما نراه حولنا من معاناة المواطنين من الفقر والبطالة والمرض، ولا مع ما يعانيه العالم كله في ظل الجائحة، وفي نفس الوقت هناك تقرير من معهد التخطيط التابع لوزارتكم عن توقع ارتفاع معدلات الفقر إلى ٤٤٪؜، فلماذا الإصرار على تقديم بيانات غير واقعية ولا تتفق مع الواقع العالمي؟

و قال عضو مجلس النواب للوزيرة: لن نشهد نموًا حقيقيًا في التنمية المستدامة إن لم نضع التعليم والبحث العلمي والصحة في أولويات الحكومة وبدون محاربة حقيقية للبالوعة التي تلتهم كل جهود التنمية وهي الفساد وقد صدر من اسبوع تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية وكان ترتيب مصر متأخرًا ١١٧ من اصل ١٨٠، فما هي خطة الوزارة في مكافحة الفساد؟

واختتم البياضي كلمته بسؤال حول طرح شركات الجيش في البورصة، قائلا: أعلن الرئيس في نوفمبر ٢٠١٩ عن ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة مما سيؤدى إلى انتعاش في البورصة ؟ هل ما زال هذا التوجه قائمًا؟ وهل مطروح للمواطنين ؟ أم من خلال الصندوق السيادي فقط ؟