عمرو السنباطي: تأكيد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن المصرى يؤكد دور القاهرة " العربي"

قال عضو مجلس النواب عمرو السنباطي، نائب دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر:" مصر تواصل بقوة قيادة الملفات العربية، وتؤكد أن خطواتها السياسة والدبلوماسية والأمنية، هى للحفاظ علي الأمن العربي.

عمرو السنباطى: الرئيس حريص على دعم التواصل مع كافة المؤسسات العربية

وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، تعليقا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الرئيس حريص على دعم التواصل مع كافة المؤسسات العربية رفيعة المستوى، تأكيدًا على دور القيادة المصرية، في دعم التعاون العربي، وللحفاظ على الأمة العربية قوية وقادرة علي مواجهة محاولات التدخل في شؤونها.

و قال عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى:" الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد اليوم على خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وهو أحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، مما يؤكد على دور مصر القوى للحفاظ علي الأمن والاستقرار في المنطقة العربية".

وأشار النائب عمرو السنباطي، إلي ان اللقاء شهد أيضا تأكيد الرئيس السيسي، على أهمية تطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، خاصة أن الارتباط المصري والعلاقات مع دول الخليج، تمثل خطة مواجهة عربية، في الناحية الشرقية تجاه محاولات التدخل في الشأن العربي، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلا.

وأشار عضو مجلس النواب، أيضًا إلى حديث الرئيس المتعلق بتأكيده على مبادئ السياسة المصرية، الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي، وهو نهج استراتيجي أصيل، ولكنه فى نفس الوقت شدد على أن يكون هذا فى إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة، لتحقيق المصلحة المشتركة، وهو ما نبه عليه الرئيس السيسي مرارا وتكرارا في ضرورة احترام الآخر، و العمل المشترك، من أجل حماية ثروات و مقدرات الوطن العربى".