مصطفى سالم: الدين العام 5 تريليون .. ويجب بتحديد المسؤولين عن القروض غير المستغلة

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن لجنة الخطة والموازنة رفضت العديد من القروض على مدار الفترة الماضية.

وأشار - خلال تعقيبه على بيان وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب - إلى أن الدين العام الحكومى وصل 5 تريليون منها 1.1 تريلون جنيه ديون خارجية.

وأضاف أن وزارة التعاون الدولي أبرمت 151 قرض ، مطالبا بتوضيح خريطة القروض التي تم إستغلالها والقروض المتعثرة وغير المستغلة.

كما استطرد أن هناك 32 منحة متعثرة ، و9 منح لم تستخدم بنسبة 100 % مطالبا بتحديد المسئولية وكل من حمل الدولة المصرية بأعباء قروض لم نستفيد منها.

وتساءل سالم عن المحور الثاني المتعلق بتنويع مصادر التمويل و صندوق مصر السيادي الأصول غير المستغلة وعن الوزارات والهيئات التي لم يتم إبلاغ اصولها ، أصول غير مستغلة