مونديال الأندية: قمة الأهلي والبايرن في عيون الألمان

تنتظر جماهير الأهلي المباراة الهامة أمام بايرن ميونخ بطل أوربا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية علي ملعب أحمد بن علي في تمام الثامنة من مساء اليوم.

ويستعرض دوت الخليج وجهة النظر الألمانية لمباراة اليوم، قبل مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

فيما كشف شايفر المدير الفني للعين الإماراتي الأسبق عن توقعه لمباراة بطل أوربا وبطل إفريقيا : " الأهلي قادر على هزيمة بايرن ميونخ" .

وكشف تسوبيل المدير الفني للقلعة الحمراء في وقت سابق،عن توقعاته لمباراة اليوم:" الأهلي لديه حظوظ أمام بايرن ميونخ ".

وفجر كلاوس أوجنثالر، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني السابق، مفاجأة مدوية حول المواجهة المرتقبة بين ناديه وفريق الأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء غدًا الإثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في قطر .

واضاف كلاوس أوجنثالز: " أتوقع ألا يبدأ نوير ومولر في التشكيلة الأساسية للمباراة، خاصة أن هانز فليك اصطحب كيميتش للمؤتمر الصحفي، وقد يكون قائد البايرن في هذه المباراة".

فيما أكد هولمان، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء علي قوة النادي الأهلي في في القارة السمراء قبل اللقاء المنتظر بين المارد الأحمر والعملاق البافاري قائلا : "الأهلي هو بايرن ميونخ إفريقيا".

وقال ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ المقرر عقدها مساء اليوم مع الأهلي عن المارد الأحمر : "هم هنا لأنهم أقوياء".

وتقام المباراة بين الأهلي والبايرن في تمام الساعة 8 مساء علي إستاد أحمد بن علي وبصافرة تحكيمية للحكم الدوري الإماراتي محمد عبدالله كحكم ساحة، ويعاونه الإماراتي محمد الحمادي والإماراتي حسن الماهري، جاءت البرازيلية إيدنا ألفيش باتيستا حكما رابعا للمباراة، وتقنية الفيديو البحريني خميس المري، ويعاونه الكندي درو فيشر.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والبايرن

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع : محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول.

خط الوسط : أليوديانج - عمرو السولية - حمدى فتحى.

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.