الصين تقبض على إعلامية استرالية لاشتباهها بنقل أسرار البلاد للخارج

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين" اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021، أنه تم القبض على الإعلامية الأسترالية "تشنغ لي"، للاشتباه في تمريرها أسرار الدولة الصينية إلى الخارج بشكل غير قانوني.

الصين تقبض على الإعلامية الاسترالية تشنغ لي

وقال ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على تقارير لوسائل إعلام أسترالية بأن الصين ألقت القبض على "تشنغ لي" المذيعة التي تحمل الجنسية الأسترالية وتعمل في شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، وقال المتحدث بأسم الخارجية الصينية:"الصين ألقت القبض يوم الجمعة على المواطنة الأسترالية "تشنغ لي"، للاشتباه في تمريرها أسرار الدولة الصينية إلى الخارج بشكل غير قانوني، وإن التحقيقات في القضية مازالت قائمة".

الصين تدعو أستراليا لاحترام سيادتها القضائية وعدم التدخل

وتابع بين أن السلطات القضائية الصينية تتعامل مع القضية وفقًا للقانون، وأن جميع حقوق تشنغ مكفولة تماما، داعيا أستراليا إلى احترام السيادة القضائية للصين والتوقف عن التدخل في معالجة الصين القانونية للقضايا بأي شكل من الأشكال، ولكنه لم يشر إلى ماهية هذه الأسرار، أو الجهة التي تم نقلها إليها.

بريطانيا تقبض على 200 أكاديمي لمساعدتهم مع الحكومة الصينية لتصنيع أسلحة دمار شامل

وعلى صعيد أخر أعلنت صحيفة التايمز البريطانية، أن حوالى 200 من الأكاديميين البريطانيين يجرى التحقيق معهم للاشتباه فى مساعدتهم، من دون قصد، مع الحكومة الصينية لتصنيع أسلحة دمار شامل، موضحه أنه يشتبه فى أن هؤلاء الأكاديميين انتهكوا قوانين التصدير الصارمة التى تهدف لمنع تسليم الملكية الفكرية فى المواد بالغة الحساسية إلى دول معادية.

وأكدت أن المشتبه فيهم يمكن أن يواجوا فترة في السجن تصل إلى 10 سنوات لو تبين انتهاكهم لأمر الحد من التصدير الصادر فى عام 2008.

ومن جانبه قال مصدر للصحيفة البريطانية، أن الحكومة كانت تستعد لإرسال إخطارات تنفيذية لما يصل إلى 200 من المواطنين البريطانيين، الذين يعملون فى أكثر من إثنى عشر جامعة بريطانية. ويشتبه فى قيامهم بنقل الأبحاث الرائدة فى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة مثل الطائرات وتصميمات الصواريخ والأسلحة الإلكترونية إلى الصين.

التحقيق مع 12 جامعة بريطانية بسبب صلاتها التجارية مع الحكومة الصينية

ووفي سياق متصل كانت صحيفة دايلى ميل ذكرت أيضًا أن أكثر من 12 جامعة بريطانية يتم التحقيق معها بسبب صلاتها التجارية مع الحكومة الصينية التى ربما تنتهك القوانين المصممة لحماية الأمن القومى وحقوق الإنسان، موضحة أن من بين المؤسسات التى يتم التحقيق معها بعض الجامعات المرموقة فى بريطانيا، وربما تتلقى إخطارات تنفيذية من إدارة الضرائب والجمارك لانتقاك قيود التصدير فى تعاملاتهم مع بكين.

وأوضحت أنه تم البدء فى تحقيق أمنى يقوده ضباط جهاز المخابرات الخارجية MI6 وبالتعاون مع وزارة الخارجية والكومونولث فى ظل مخاوف متزايدة فى داوننج ستريت من أن الأكاديميين تورطوا فى إبرام صفقات مع الصين بشأن الانجازات العلمية المتطورة.

وقال متحدث باسم الحكومة إن مصدرو السلع العسكرية وأولئك الذين يعملون فى نقل التكنولوجيا العسكرية المحددة فى أمر مراقبة الصادرات الصادر لعام 2008، بما فى ذلك الجامعات والأكاديميين يحتاجون إلى ترخيص للتصدير أو النقل من المملكة المتحدة البريطانية.