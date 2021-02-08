ياسر الهضيبى: السيسي رئيس وطني يحب بلاده ويتمتع بثقة لا حدود لها

قال الدكتور ياسر الهضيبي،عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن الاستقبال الحافل من أهالي عزبة الهجانة للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير منطقة حي شرق القاهرة، يؤكد الثقة التي يتمتع بها الرئيس في قلوب المصريين وبلا حدود، كونه رئيس يرسخ مفهوم عبارة «أفعال لا أقوال».

ياسر الهضيبى: الرئيس السيسي وطني يُحب بلاده ويعي قيمتها التاريخية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبي، أن أهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية يأتي في إطار مشروع بناء الإنسان المصري وحرص الدولة المصرية على تفعيل مبدأ حقوق الإنسان في الحصول على أفضل معيشة، هذا بالإضافة إلى القضاء على منابع الأفكار المتطرفة وانتشار العنف والإرهاب، الذي ينبت في حقول الجهل والعشوائيات، الأمر الذي تُدركه الإدارة المصرية الحكيمة جيدًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبى، الرئيس السيسي رئيس وطني يُحب بلاده ويعي قيمتها التاريخية والحضارية وأهميتها بالنسبة للعالم، لذلك يسعى دائمًا ليكون وطنه هو الأفضل «أم الدنيا» كما وعد.

ووجه نائب رئيس الوفد، رسالة للإعلام المحلي بضرورة زرع الأمل في قلوب الناس، بأن غدًا سيكون أفضل لهم ولأولادهم، غدًا مشرق وملئ بالرخاء والنمو والتقدم والسلام والأمان، طالما هناك من يُحب هذا الوطن مثلما يُحبها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعمل ليل نهار من أجل مصر وأبنائها.