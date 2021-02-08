وهدان : المنح باب كبير للفساد وأطالب بلجنة لبحث أصول واملاك الدولة

أكد النائب سيلمان وهدان عضو مجلس النواب، أن المنح باب كبير للفساد، ولابد من إقرار كنترول علي هذا الموضوع، وهناك جمعيات تحصل علي منح من عدة وزارات، دون مردود، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع.
وأضاف وهدان في تعقيبه علي كلمة وزيرة التخطيط أمام البرلمان، إننا في عصر انجازات بل إعجازات من خلال المشروعات التي تقوم بها الدولة، ولكن هناك مشروعات بقالها 10 سنوات مثل جامعة بورسعيد، لم يتم النظر إليها أو الانتهاء منها وهذا يثير الاستغراب ، مؤكدا على أن الافتتاحات لابد أن تكون واقعية.
وطالب وهدان بتشكيل لجنة لبحث مدى استغلال أصول وأملاك الدولة.
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