لماذا احتفل جوجل بالفنانة شادية اليوم؟

تصدرت الفنانة القديرة شادية محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع ذكرى ميلادها الـ 90 والتي يحتفي بها العالم العربي أجمع، بعدما غادرت شادية الحياه لتترك زخم كبير وإرث مختلف لأجيال متعددة.

أبهرت الفنانة شادية الجماهير منذ طلتها الأولى على الشاشة من خلال عشرات الأعمال الكوميدية والتراجيدية فى السينما والمسرح والإذاعة، لتترك سيرة خالدة لا تموت بأغانيها وأعمالها الفنية التي لها طابع فريد من نوعه.

ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية بذكرى ميلاد "معبودة الجماهير" عن طريق وضع صورتها كخلفية لـ "جوجل" ليذكر العالم بتلك السيرة الذاتيه التي تختلف عن العديد من فنانات الزمن الجميل.