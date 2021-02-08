لماذا احتفل جوجل بالفنانة شادية اليوم؟

شادية- ارشيفية
تصدرت الفنانة القديرة شادية محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع ذكرى ميلادها الـ 90 والتي يحتفي بها العالم العربي أجمع، بعدما غادرت شادية الحياه لتترك زخم كبير وإرث مختلف لأجيال متعددة.
أبهرت الفنانة شادية الجماهير منذ طلتها الأولى على الشاشة من خلال عشرات الأعمال الكوميدية والتراجيدية فى السينما والمسرح والإذاعة، لتترك سيرة خالدة لا تموت بأغانيها وأعمالها الفنية التي لها طابع فريد من نوعه.
ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية
احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية بذكرى ميلاد "معبودة الجماهير" عن طريق وضع صورتها كخلفية لـ "جوجل" ليذكر العالم بتلك السيرة الذاتيه التي تختلف عن العديد من فنانات الزمن الجميل.
كشف كمال زايدة، الملقب بحفيد النجمة الراحلة، وابن شقيقها، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة "شادية" قبل رحيلها في 28 نوفمبر 2017، بعد إصابتها بسكتة دماغية وفشل كامل في التنفس.
اعتزال الفنانة شادية
قررت الفنانة شادية اعتزال العالم الفني في عام 1985، بعد تقديم أغنية "خد بإيدى" فى حفل الليلة المحمدية والتقرب إلى الله بالعبادات المختلفة، ورعاية الأطفال الأيتام.
تعرضت معبودة الجماهير لعدد من المشاكل الصحية خلال الفترة لاأخيرة من عمرها، حيث شخص الأطباء حالتها بأنها مصابة بسرطان الثدي، حيث سافرت إلى شقيقتها "عفاف" في الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرت جراحة استئصال للثدى هناك، وبعد عودتها اكتشفت أن التشخيص كان خاطئًا، فيما تعرضت إلى فقدان الذاكرة قبل رحيلها بأيام بسبب شدة مرضها.
أعمال الفنانة شادية
تنوعت أعمال الفنانة شادية لتشمل العديد من الألوان المختلفة الأركان والتي من بينها: "المرأة المجهولة، كرامة زوجتي، شىء من الخوف، أغلى من حياتى، ، نحن لا نزرع الشوك، زقاق المدق، الزوجة 13 ومراتى مدير عام وشىء من الخوف، واللص والكلاب".
حازلت الراحلة شادية على تشجيع جماهيري لا مثيل له حينها بسبب أعمالها المختلفة التي برعت من خلالها لتصل إلى القلوب بسهولة، حيث كلل هذا النجاح بالعديد من الجوائز المختلفة.
أما عن حياتها الزوجية، فقد تزوجت شادية 3 مرات، الأولى من الفنان عماد حمدى، والثانية من مهندس الصوت عزيز فتحى، والثالثة من الفنان صلاح ذو الفقار، وانفصلت عنه فى 1969.
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