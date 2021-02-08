ماهو موعد الفلانتين 2021 .. طرق مختلفة للاحتفال بعيد الحب العالمي

يبحث العديد من المواطنين عن موعد الفلانتين 2021 للاحتفال بيوم عيد الحب وتبادل تلك مشاعر الحب الصادقة سواء بين الأصدقاء أو الأقارب أو الزوجين، حيث يحتفل العالم أجمع بيوم عيد الحب العالمي بالعديد من الأشكال والطرق المختلفة ليبقى الحب واحدًا أينما اختلفت طرق التعبير أو ثقافات الدول.

موعد الفلانتين 2021 العالمي

يتسائل العديد من المواطنين عن موعد الفلانتين 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحرك البحث الشهير "جوجل"، حيث يصادف يوم عيد الحب الأحد الموافق 14 فبراير 2021.

هناك طرق عديدة للتعبير عن مشاعر الحب التي يبحث عنها المخطوبين والأحبة منها شراء الهدايا وإرسال الرسائل الخاصة للحتفال بيوم عيد الحب 2021.

طرق الاحتفال بعيد الحب تختلف هدايا عيد الحب من شخص لآخر حيث يفضل البعض قضاء هذا اليوم في الخروج لمكان مفضل مثل دخول السينما، والبعض الآخر يفضل عمل سهرة مختلفة على العشاء في أفخم الأماكن، بينما يفضل آخرون تقديم بوكس شيكولاتة، والبعض الأخر يقتني هدايا مميزة منها ميدالية أو ساعة أو برفيوم في هذا، ومنهم من يقدم باقة من الورود ذات اللون الأحمر. يفضل العديد من المواطنين الاحتفال بتلك المناسبة بشكل مختلف عن شراء الهدايا باهظة الثمن، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها، فقد يكون الحل الأمثل هو كتابة الرسائل سواء الالكترونية أو الجوابات التي تجمل العديد من المعاني الفريدة. حفلات عيد الحب يستعد مجموعة من الفنانين لإحياء حفل عيد الحب ومنهم المطرب علي الألفي، الذي يقدم حفلة غنائية في يوم 6 فبراير على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك احتفالا بيوم عيد الحب العالمي، يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياته، وكذلك الفنان الشاب محمد الشرنوبي الذي يحضر لحفل مختلف للاحتفال بذلك اليوم.

الجدير بالذكر، أن العالم يحتفل بيوم الفلانتين 2021، الذي يعود لواقعة حدثت في القرن الثالث الميلادي، عندما كانت المسيحية في بداية نشأتها، حينها كان يحكم الإمبراطورية الرومانية الإمبراطور كلايديس الثاني، الذي حرم الزواج على الجنود، حتى لا يشغلهم عن خوض الحروب، لكن القديس "فالنتين" تصدى لهذا الحكم، وكان يتم عقود الزواج سرًا، ولكن سرعان ما افتضح أمره وحكم عليه بالإعدام في 14 فبراير 269 م، وفي أقوال أخرى قالوا إن القديس كان معشوقًا من عدد كبير من النساء، ما تسبب في إعدامه.