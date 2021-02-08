مهارات خرافية للعملاق "نوير" قبل مواجهة الأهلي والبايرن (فيديو)

حارس المرمي مانويل نوير
يعد مانويل نوير حارس فريق بايرن ميونخ الألماني ضمن أفضل حراس العالم المتكاملين، فهو الملقب بساحر في حراس المرمي، نظرا لما يمتلكه من مهارات تساعدة علي اللعب في عددة مراكز غير حراسة المرمي، وقد حاز علي عديد من الجوائز الهامه وهو شقيق الحكم الدولي مارسيل نوير.
وفي عام 2013 حقق مع فريق البايرن ميونخ ثلاث بطولات، بينما في عام 2014 حصد مع منتخب المانيا بطولة كأس العالم وفي نفس العام تم ترشيحة الي أفضل حراس العالم وحاز علي المركز الثاني، وفي جائزة كرة الفيفا الذهبية 2014 حصل نوير على المركز الثالث خلف كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
تميز مانويل نوير حارس مرمي البافاري في كأس العالم 2014 بدور الحارس "الليبرو" وهو اسلوب مختلف أستخدمة الحارس الألماني في حراسة المرمي.
وفي العام نفسه حصل على جائزة أفضل ثالث لاعب في العالم، وحصل نوير علي جائز أفضل حارس في العالم اربع مرات علي التولي.
و خاض اولي مباراته مع منتخب المانيا وهو تحت سن21 عام في 2006 ضد فريق هولندا، وفاز ببطولة أوروبا تحت سن 21 في عام 2009 أمام فريق السويد.في 31 مايو 2016 تم إستدعاء مانويل نوير منتخب ألمانيا من أجل بطولة أمم أوروبا 2016. خلال البطولة، لم يتلقي شباك نوير أي هدف في أي من مباريات ألمانيا في مرحلة المجموعات ودور الـ 16.
بينما في 2 يوليو 2016، توقفت سلسلة عدم تلقية للأهداف أمام إيطاليا عندما سجل في مرماه ليوناردو بونوتشي من ركلة جزاء، لكنه استطاع أن يسجل رقما قياسيا في الدقائق التي لم يتلقى فيها أهداف 557 دقيقة ليكسر رقم حارس ألمانيا وبايرن ميونخ السابق سيب ماير 481 خرج من دور نصف النهائي أمام منتخب فرنسا بهدفي أنطوان غريزمان في المباراة التي أنتهت بنتيجة 2-1.
موعد مباراة الأهلي والبايرنويستعد اليوم الحارس الألماني مانويل نوير للمباراة أمام النادي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً ،ويصادف الحارس الألماني غريمه التقليدي محمد الشناوي حارس مرمي المارد الأحمر في صراع بمن سيكون حديث الجماهير عقب نهاية اللقاء.
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