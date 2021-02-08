موسيماني VS فليك.. صدفة مشتركة صنعت قائدي الأهلي والبايرن

لم يتوقع أكثر المتفائلين أن يقود تدريب الأهلي في يوم من الأيام المدرب الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني" والذي جاء في حاله طوارئ من أجل إنقاذ الموسم الكروي للنادي الأهلي وذلك بعد رحيل المدرب السويسري "رينييه فايلر" عن تدريب الفريق بسبب تفشي فيروس كورونا، وخوفه علي أسرته فقرر محو التاريخ المنتظر له بعد أن كان قاب قوسين أو أدني من دخول التاريخ ومساعدة الأهلي بنفسه بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا ثم كأس مصر وبطولة الدوري المصري. جاء موسيماني في وقت صعب وحساس ولكنه نجح في نيل ثقة الجميع وحقق الإنجازات والنجاحات، فمن كان يتوقع أن يكون موسيماني سيقود الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم بالتحديد نظرا لخروجة أمام الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

أما "هانز فليك" مدرب بايرن ميونخ لم يختلف أمره عن موسيماني كثيرا، وكان الفارق أن فليك جاء من أجل تعديل مسار الفريق بعد النتائج السيئة التي أصابت الفريق مع المدرب السابق "كوفاتش" فقررت الإدارة رحيله وتعيين "فليك" مدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد لإنقاذ الموسم الكروي، ولكن فاجئ المدرب الألماني الجميع وسحق جميع منافسية وحقق الخماسية التاريخية ولم يخسر أي بطولة شارك فيها، ويتبقي له بطولة كأس العالم للأندية من أجل تحقيق الإنجاز الأكبر، بتحقيق جميع البطولات في موسم واحد ومعادلة رقم برشلونة التاريخي عندما تحقق ذلك عام 2009.

موسيماني وهانز فليك أما تحدي من نوع خاص من أجل كتابة التاريخ لكل منهما، فالواقع كان يقول أن يكون مدربي الأهلي وبايرن ميونخ في الموسم المنقضي مدربين آخريين، فالعمل الشاق والبحث عن الأحلام والإيمان بالقدات الفنية لكل مدرب جعل العالم أجمع يتحدث عنهم خلال هذا المحفل العالمي، وبعد قيادة فرقهم بالفوز بالبطولة القارية الأكبر في كل قارة.

موسيماني والنجاح المتوقع مع القلعة الحمراء

تعاقد الأهلي مع موسيماني في بداية أكتوبر العام الماضي، ولعب مع الفريق 22 مباراة في جميع البطولات المختلفة، وتمكن في إحداث الفارق، وبرغم توجية الإنتقادات لإدارة الأهلي بسبب التعاقد مع مدرب أفريقي، فاجئ موسيماني الجميع بنتائجة الممتازة، وحقق 18 إنتصار، وتعادل 4 مباريات، ولم يتعرض لأي خسارة حتي الأن مع المارد الأحمر.

بداية موسيماني كانت قوية مع الأهلي وظهرت بصماتة مع الفريق منذ اللقاء الأفريقي الأول أمام الوداد المغربي في إطار الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفوز ذهابا وإيابا، وقدم كرة قدم ممتعة نالت إعجاب الجميع، وتمكن بعد ذلك في إثبات بصمتة مع الأهلي وفاز بالمباراة النهائية علي حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي القرن، ليبدأ موسيماني في كتابة عهد جديد له وللأهلي وتكرار إنجازات الجيل الذهبي بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزية.

سننتظر اليوم خبرات موسيماني أمام بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم حاليا، وأختبار قدارتة التدريبية قبل العودة للمنافسات القارية من جديد ومواصلة كتابة التاريخ.

هانز فليك الإستثنائي

قائد سفينة بايرن ميونخ هانز فليك لم يتوقع هو شخصيا التواجد لمدة طويلة في قيادة الفريق البافاري والذي يكون البحث دائما من الإدارة علي أفضل المدربين علي مستوي العالم، ولكن فليك جعل الإدارة تقوم بتغيير آرائها عندما تقوم بتعيين مدرب جديد، فتمكن أن يحقق مالم يحققة بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي عندما كان مع بايرن ميونخ، وفشل في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة 3 مواسم علي التوالي، لتنتهي مسيرة جوارديولا البائسة مع البافاري دون تحقيق طموحات الإدارة، ومع فليك لم يكن مطلوب منه أن ينافس علي الألقاب مطلقا، ولكن الهدف كان فقط الحفاظ علي قوام الفريق وإنهاء بطولة الدوري في مركز متقدم وتقديم مستوي مشرف في بطولة دوري أبطال أوروبا لحين التعاقد مع مدرب جديد.

فليك قاد البايرن لتحقيق الخماسية التاريخية، والعودة من بعيد والفوز بالدوري الألماني، ثم كأس ألمانيا، والسوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأفريقي، وكل هذا تم تحقيقة مع المدرب الذي لم يتوقع له أي شخص النجاح والرحيل سريعا، وساهم فليك في حصد روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي، وتكتمل المنافسات هذه المرة في بطولة كأس العالم للأندية والحصول علي السداسية التاريخية، وذلك بعد صناعة فريق يفترس جميع منافسية، وكان من أبرزهم الفوز علي برشلونة بنتيجة 8/2 في بطولة دوري أبطال أوروبا