الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافي من كورونا بمستشفيات العزل لـ 78 %

أعلنت بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية، عن وصول نسبة التعافي من فيروس كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية إلى 78%، وذلك بعد تسجيل 132 ألف و 375 حالة تعافي حتى اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021.

وأوضحة الوزارة في تقرير الإصابات اليومية لفيروس كورونا أنه تم تسجيل الحالات الجديدة التى ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي حالات كورونا في مصر منذ بداية الجائحة

يذكر أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذلك وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020.

وعن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، جاء كالتالي: 169640 حالة من ضمنهم 132375 حالة تم شفاؤها، و 9651 حالة وفاة حتى الآن.

الخط الساخن لوزارة الصحة لتلقي استفسارات المواطنين

ومن جانبها تقوم وزارة الصحة والسكان بمواصلة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" "كوفيد-19"، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن برقم "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بجانب تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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