سحر البزار لوزيرة التخطيط: هل الإصلاحات الهيكلية تشمل التخلص من شركات قطاع الأعمال؟

سحر البزار - أرشيفية
وجهت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، ثلاث أسئلة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة ، في الجلسة العامه، اليوم، التى استعرضت فيها الوزير إنجازات الوزارة وعرضها على مجلس النواب.
سحر البزار: المواطن المصري يرى حجم الانجازات
وقالت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، سحر البزار، موجهه حديثها للوزيرة دائما ما تتحدث الحكومة عن مؤشرات النمو وتحقيق مصر التقدم في العديد من المؤشرات، إذًا متى سيشعر المواطن المصري بهذا النمو؟ مشيرة إلى أن المواطن المصري يرى حجم الانجازات التى تقوم بها الدولة ولكن متي سيشعر المواطن بهذا النمو.
وقالت النائبة سحر البزار، وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب لوزيرة التخطيط، هناك تصريحات كثيرة من سيادتكم تناولت الإصلاح الهيكلي ونحن نرى الآن نوع من تخلي الحكومة عن قطاع الأعمال وبيع بعض الشركات وعلى رأسها الحديد والصلب، متسائلة هل الإصلاحات الهيكلية تشمل التخلص من شركات قطاع الأعمال و القطاع العام ؟
واستكملت البزار حديثها لوزيرة التخطيط فى الجلسة العامة، هل هناك تناقض بين انخفاض معدل النمو في العام 2019/2020 و انخفاض نسبة الفقر ؟ و كيف تنخفض نسبة النمو و في ذات الوقت تنخفض معدلات البطاله في مصر إلي نسب لم يتم تحقيقها من قبل ؟
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