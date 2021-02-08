طه إسماعيل يكشف لـ دوت الخليج: ما هو المطلوب من لاعبي الأهلي أمام بايرن ميونخ

يحتفل اليوم شيخ المدربين الكابتن طه إسماعيل بعيد مبلادة ال82، ويعتبر هذا اليوم هو يوم مميز في حياة نجم الأهلي السابق، لأن المارد الأحمر أمامه مواجهة من العيار الثقيل أمام بايرن ميونخ الألماني في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأكد شيخ المدربين في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "أن الأهلي أمامة مواجهة كبيرة ومرتقبة أمام بطل أوروبا في بطولة كأس العلم للأندية، وأنه يجب علي لاعبي الأهلي عدم الخوف من لاعبي البايرن لأن برغم صعوبة المواجهة إلا أن المارد الأحمر دائما يظهر في المناسبات الكبري".

وأضاف: "لا أريد أن يبدأ موسيماني بتشكيل دفاعي بحت، لأن مثل هذه المباريات لا تتكرر كثيرا، ويجب علي اللاعبين التعبير عن أنفسهم في هذه المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ، ويجب تقديم مستوي متميز من أجل تشريف كرة القدم المصرية والأفريقية".

وأكمل: "الخط الهجومي للأهلي لابد أن يكون متواجد به طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بجانب وجود والتر بواليا، وأن هذا الثلاثي سيكون أمامهم مهام صعبة خلال مجريات المباراة، وأنه من الصعب توقع عدم مشاركة محمد مجدي "أفشة" منذ بداية المباراة كما تم نشرة في بعض الصحف".

وأختتم: "كرة القدم مليئة بالمفاجأت ويجب علي لاعبي الأهلي الإيمان بأنفسهم وأنهم يمثلوا القارة الأفريقية، وأهمية المباراة سيكون إعتمادها علي الأداء الفني الذي سوف يتم تقديمة أمام بطل العالم، وتكرار إنجاز مازيمبي الكونغولي عندما صعد قبل سنوات إلي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، والذي خسر فيها بطل أفريقيا وقتها في المباراة النهائية أمام إنتر ميلان الإيطالي بطل أوروبا".

يذكر أن الأهلي يلتقي مساء اليوم أمام بايرن ميونخ الألماني في إطار مباريات بطولة كأس العالم للأندية بقطر 2021، حيث ينتظر فريق "تيجريس أونال" بطل المكسيك وبطل أمريكا الشمالية، الفريق الفائز والذي سوف يواجهة مساء الخميس القادم في المباراة النهائية علي ملعب المدينة التعليمية بالريان.

وصعد الأهلي لمباراة الدور نصف النهائي بعدما تمكن من تحقيق الفوز علي فريق الدحيل القطري مستضيف البطولة بنتيجة 1/0، سجلة حسيت الشحات.

