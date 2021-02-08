خالد أبو نحول يتقدم بطلب اقتراح برغبة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى حميات فرشوط

خالد أبو نحول - أرشيفية
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة عاجل لرئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة، بشأن تحويل جناحين من مستشفى حميات فرشوط، إلى مستشفي مركزى والأبقاء على جناح واحد كمستشفى للعزل.
خالد أبو نحول يتقدم بطلب اقتراح برغبة
وأكد النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، أن طلب الاقتراح برغبة جاء لتلبية مطالب أهالى فرشوط، بمحافظة قنا، بتحويل جناحين من مستشفى الحميات إلى مستشفى مركزى.
وتابع عضو مجلس النواب، خالد أبو نحول، إن الوزارة أقامت مستشفى مكون من ثلاث أجنحة وهو مبنى ضخم ومؤهل تماما لتحويله إلى مستشفى مركزى، خاصة وأن المستشفى العام ليس بها أى إمكانيات أو أجهزة طبية.
وأكد النائب خالد أبو نحول، أن الوزارة تستطيع تحويل المبنى القديم بالمستشفى إلى مستشفى عزل وجعل المبنى الجديد كله مستشفى مركزى وتجهيزه تجهيزًا كاملا وتزويده بأجهزة العمليات ليكون مستشفى مركزى متكامل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، اليوم، يستقبل، وزيرة التخطيط، هالة السعيدن وذلك لعرض موقف الوزارة بشأن برنامج الحكومة.
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