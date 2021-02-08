عاجل.. مدبولى يستعرض السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثانى للعام الدراسى الحالى، وكذلك الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتى: التربية والتعليم، والتعليم العالى، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى الجارى. وأضاف أنه تم استعراض الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا. وأضاف سعد أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع المدارس والجامعات قبل استئناف العملية التعليمية.

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