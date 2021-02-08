ننشر برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق

جدة - نرمين السيد - وأعلنت دار الصحافة التابعة للكرسى الرسولى، برنامج زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق من الخامس وحتى الثامن من مارس 2021.

وسيغادر قداسة البابا روما يوم الجمعة فى الخامس من مارس من مطار فيوميتشينو فى روما ليصل إلى مطار بغداد الدولى حيث سيتم الاستقبال الرسمى.

بعدها سيلتقى الأب الأقدس برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، فى قاعة الشرف فى مطار بغداد الدولى لينتقل الأب الأقدس إلى القصر الرئاسى، حيث ستقام مراسم الترحيب بالبابا فرنسيس الذى سيزور رئيس جمهورية العراق برهم صالح، على أن يلتقى بعدها السلطات والمجتمع المدنى والسلك الدبلوماسى قبل أن يتوجّه إلى كاتدرائيّة "سيّدة النجاة" للسريان الكاثوليك فى بغداد حيث سيلتقى الأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحى.

أما يوم السبت الموافق السادس من مارس المقبل فسيتوجّه الأب الأقدس إلى نجف حيث سيلتقى سماحة آية الله العظمى على السيستانى، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة؛ على أن يحتفل عصر السبت بالقداس الإلهى فى كاتدرائيّة "مار يوسف" للكلدان فى بغداد.

يوم الأحد الموافق السابع من مارس سيتوجه الحبر الأعظم من بغداد إربيل حيث سيلتقى فى قاعة الشرف الرئاسية فى مطار إربيل بالسلطات الدينية والمدنية فى إقليم كردستان العراق، ليتوجىه بعدها إلى الموصل حيث سيتوقف فى حوش البيعة للصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب قبل أن ينتقل إلى كنيسة "الطاهرة" الكبرى فى قره قوش حيث سيتلو صلاة التبشير الملائكى مع المؤمنين؛ على أن يعود إلى إربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس الإلهى فى ملعب "فرنسو حريرى".

أما يوم الإثنين الموافق الثامن من مارس فسيتوجّه البابا فرنسيس صباحًا إلى مطار بغداد الدولى حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمى قبل أن يغادر البابا العراق عائدا إلى إيطاليا.