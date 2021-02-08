رئيس خطة النواب: يجب العمل على خفض تزايد الدين العام

جدة - نرمين السيد - قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان وزيرة التخطيط جاء فى 40 دقيقة، وهذا ما نحتاجه من الوزراء لأن طول البيان يكون فيه نوع من الملل وتفاصيل ليست مهمة.





وأشار الفقى، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن محاور البيان السبعة مهمة، ولكن المحور الأول عليه بعض الملاحظات لأن الدين العام يتزايد ولابد أن نحد ونحتوى هذا التزايد فى الدين العام. وقال إن المدخرات المحلية تصل إلى 13%، وهذا لن يسمح فى حالة تمويل الاستثمار ستكون الزيادة 2%، ولذلك نستدين ونستمر فى الاستدانة، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر، ولابد أن نعرف من الوزيرة كيفية تحفيز المواطن المصرى للادخار وكذلك ترشيد الحكومة للانفاق، مطالبًا بضرورة اتباع نظام ادارة مخاطر الأسواق. وطالب بخطة الوزارة لإدارة المخاطر خصوصًا أن هناك 85 مليون وظيفية حلت محلها 95 مليون وظيفة على المستوى العالمى لمسايرة العصر الحديث.

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