صور.. قافلة الأوقاف بالسودان: التاريخ زاخر بالنماذج المشرفة للمرأة المسلمة

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وأكدت الدكتورة أسماء الشنقيطى رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة، خلال الملتقى أن مفهوم الدعوة بمفهومه الصحيح يعنى الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن الداعية يستمد منهجه من كتاب الله وسنة نبيه الكريم بفهم صحيح، وتتنوّع الأساليب الدعوية فمنها "الأساليب التى تحرّك العاطفة، والشعور، والوجدان، والأساليب التى تدعو إلى التفكّر، والتدبّر، والاعتبار، والأساليب التى تعتمد على التجارب الإنسانية".
ومن جانبها، أكدت الواعظة عبير أنور فى محاضرتها بكلية القرآن الكريم بمدينة الأبيض السودانية أن القرآن الكريم دستور يحمى حقوق النساء ويعلى من شأنهن فى المجتمع، موضحة عناية المرأة بالقرآن وتمسكها بتعاليمه من عصر الصحابيات إلى عصرنا هذا، مشيرة إلى أن المرأة المسلمة تسير على هدى الله عز وجل باتباع تعاليم كتابه وسنة رسوله الكريم، وكان للمرأة دورا كبيرا فى إحياء النهضة العلمية.
ولفتت إلى أن التاريخ الإسلامى زاخر بالعديد من النماذج المشرفة للمرأة المسلمة بدءًا من أمهات المسلمين رضى الله عنهن، ومرورًا بغيرهن على مر التاريخ.
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