عاجل..الفصائل الفسلطينية فى الحوار الوطنى تشكر السيسى وتثمن جهود مصر

جدة - نرمين السيد - قدمت جميع الفصائل الفسلطينية المشاركة فى الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة، شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطينى.





كما أكدت الفصائل المشاركة فى الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة اليوم، الإثنين، على حرصهم لتحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

وبدأت الفصائل الفلسطينية اليوم 8 فبراير 2021، اجتماعات الحوار الوطنى بالقاهرة، بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى يوم غد الثلاثاء، 9 فبراير، والتى تجرى فى أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقق طموح الشعب الفلسطينى.