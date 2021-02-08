صور.. أشرف صبحى يشهد ورشة عمل عن نظام إدارة المشروعات بوزارة الشباب

جدة - نرمين السيد - حضر الورشة النواب محمود حسين ومحمد عوض، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولى برنامج "مشوارى" من يونيسيف، وتضمنت الورشة مجموعة حوارات نقاشية حول نظام إدارة المعلومات.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدور العميق للوزارة، مشددا على ضرورة التسويق الجيد والفعال لما يتم عمله، وكذلك الحلول الفعالة للشباب من خلال النظام الجديد.

وأشار إلى أن توقيت إنشاء نظام لإدارة المشروعات بالوزارة يأتى متوافقا مع استراتيجية الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة نحو بناء الإنسان مواكبة التطور التكنولوجى.

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