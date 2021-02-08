فيديو.. واعظة مصرية فى كنيسة سودانية: بيئة السلام المجتمعى الأصلح لأى إنجاز

وأوضحت عبير أنور أن تلك التجربة تنال احترامًا واسعًا مصريًا وإقليميًا ودوليًا كونها تصب فى صالح تحقيق أسس المواطنة المتكافئة وتحقيق السلام الإنسانى، مؤكدة أن بيئة السلام المجتمعى الأصلح لتحقيق أى إنجاز.
وأشارت إلى أن مبادرة الواعظات والراهبات المصريات معًا فى خدمة الوطن بدأت بمبادرة بين وزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة والتى من خلالها تنظيم زيارات مشتركة للراهبات والواعظات لزيارة المعالم الأثرية المسيحية مثل الكنيسة المعلقة وكنيسة أبى سرجة ومجمع الأديان ومسار العائلة المقدسة، الأمر الذى خلق حالة من التآلف والمحبة بين المشاركات فى المبادرة من الراهبات والواعظات.
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