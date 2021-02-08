السياحة والآثار: مد إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية

وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى، يصدر قرار رقم 22 لسنة 2021 ، نصت مادته الاولي على مد العمل بالقرار الوزاري رقم 439 لسنة 2020 بايقاف قبول طلبات انشاء فروع جديدة للشركات السياحية. وذلك بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال الفترة الراهنة . جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين .

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