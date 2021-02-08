نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد المحامين على فرعيتي دمياط ومرسى مطروح للمشاركة في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد محامي محافظتي دمياط ومرسى مطروح، على اللجان الانتخابية، للتصويت في انتخابات الفرعيات، وذلك وسط انتظام لعملية التصويت التي انطلقت صباح اليوم الإثنين، لاختيار مجلس جديد، وسط تنافس كبير بين المرشحين.

وتقدم في الانتخابات الفرعية بدمياط (46) مرشحًا لخوض العملية الانتخابية، بينهم (4) مرشحين على منصب النقيب، و(34) مرشحًا للعضوية، و(8) مرشحين للشباب.

بينما يترشح لعضوية نقيب المحامين بمطروح ثلاثة مرشحين، ويتنافس على عضوية الشباب، أو (تحت السن) ثلاثة مرشحين أيضًا، فيما ترشح لمنصب عضوية محافظة مطروح (18) محامي.

وتجرى العملية الانتخابية لاختيار الأعضاء الجدد تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين اللجان من الخارج.

وأنطلق اليوم الأثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.