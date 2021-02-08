نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزيرة التخطيط.. رئيس البرلمان يوجه 3 رسائل هامة للنواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لإلقاء بيان الوزارة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، توجيه 3 رسائل هامة من المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس إلى النواب أعضاء المجلس.

وجاءت الرسالة الأولى: الالتزام بالمدة المحددة للكلمة خلال الجلسات وعدم الإطالة فيها، خاصةً بعد وصول الفكرة بما يتيح الفرصة أمام أخرين فى الحديث.

أما الرسالة الثانية: مراجعة الأعضاء للتابلت الخاص بكل عضو لمعرفة قواعد مناقشة مشروعات القوانين، قائلا فى تنويه، غدا الثلاثاء " هناقش مشروعات القوانين..وقواعد مناقشة مشروعات القوانين ستصلكم على التابلت اقروها حتى لا نختلف ".

بينما جاءت الرسالة الثالتة: عدم رفع الإيدي للحصول علي الكلمة، مشيرًا إلي أن هناك قواعد لنظام الحديث داخل الجلسة وفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم تطبيقها، قائلًا: لن أعطي الكلمة لمن يرفع يده".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.