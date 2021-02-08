نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: بيانات الحكومة وتقاريرها وبرامجها وأهدافها لا تتحقق إلا على الورق ولا أراها فى الواقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تعليقًا علي البيان الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، وجاء التساؤلات كالآتي:

1) تؤكد كافة التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية عمومية ظاهرة تراجع النمو الاقتصادى، فكيف تحول العجز الكلى بالموازنة العامة إلى فائض للمرة الأولى منذ 10 سنوات بالرغم من تراجع نمو الإقتصاد العالمى؟

2) ما هى السياسات التى تمت لعلاج اختلال الميزان التجارى؟ وما هى الخطط التى تعمل على تنمية التصدير غير البترولى (23مليار دولار) وتقليص الواردات السلعية التى بلغت ( 69مليار دولار) ؟

3) هل سيتم الحد من الإقتراض؟ وكيف سنواجه أعباء الدين العام من أقساط وفوائد؟

4) لدينا 3.1 مليون عامل عاطل ومعدلات فقر 32.5% ومعدلات أمية 25.8%، فما هى الخطط التى ستواجه البطالة والفقر والأمية؟ وما النسب المستهدفة فى الموازنة الجديدة؟

5) هل تم الإلتزام بالإستحقاقات الدستورية المقررة في الخطة وتخصيص المتطلبات التمويلية للصحة والتعليم والبحث العلمى؟

6) ما هو مصير تخصيص 10 مليار جنيه من الإستثمار المحلى لتصويب الاختلالات بين الأقاليم والمحافظات ومراعاة الفجوات التنموية ومؤشرات الفقر والبطالة والأمية؟ وكيف ولمن صرفت ؟ وما هى معايير الصرف وما هى النتائج؟

7) لماذا لا يتم تصويب الإختلالات بخصوص الخدمات والبنية التحتية فى القرى عن المدن وفى الأحياء الفقيرة عن الأحياء الراقية وفى الشوارع الجانبية عن الشوارع الرئيسية حتى يشعر المواطن بما لا يشعر به من تنمية.

8)في لجنة الخطة والموازنة أمس عند مراجعة الحسابات الختامية لوزارة الأعلام رصدنا مبلغ 8.5 مليون جنيه سيارات للوزارة منهم 4 سيارات ركاب الوزير بمبلغ 5 ملايين وذلك فى ظل سياسة الدولة نحو ترشيد الإنفاق، هل لديك معلومات بهذا الخصوص؟

9) معدل النمو الإقتصادى زاد من 4.3% عام 1516 إلى 6% عام 1920، فلماذا وبكل صراحة لا يشعر المواطن بهذا التحسن؟

10) ما هي تطورات ومصير المشروع القومى لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى 1920 ؟ وهل ستكون هذه المجمعات قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة ولمصانع القطاع العام؟ أم سنكرر مأساة مجمع مبارك للصناعات الصغيرة فى المدينة الصناعية بأكتوبر وغيرها التى أصبح 95% من وحداته مهجورة؟

11) على ماسبق أقترح فتح المصانع المغلقة وحل مشاكلها التمويلية والإنتاجية والتسويقية ولا نعرض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة الشرسة مع الواردات الصينية وعلى الدولة التدخل والإلتزام بشراء منتجات هذه المصانع وتغذية المصانع الكبيرة أو بيعها وتصديرها المهم هو عدم ترك صغارالصناع والزراع للأسواق والمنافسة الشرسة وعلى الدولة حمايتهم كما يحدث فى الخارج.

12) بالنسبة للإعتمادات الإضافية، ماهو أبرز مشروع طارىء أثناء العام المالى ؟ وهل الموافقة على الإعتماد تكون من سلطة الوزير الطالب أم من سيادتك؟

13) 121.50 مليون جنيه استثمارات لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، لم أرى تجميل سوى فى ميدان التحرير ولم أرى نظافة سوى فى الأحياء الراقية؟ ولابد من المحاسبة على الأداء والنتائج

14) فى الصفحة الرسمية للوزارة فى بيانات الحسابات القومية أجد بيانات الناتج المحلى الإجمالى أما بيانات الناتج المحلى للمحافظات فهى غير متوفرة وآخر بيانات معلنة قديمة لعام 1516 فلماذا؟

واختتمت عضو مجلس النواب تساؤلاتها، قائلة: أنا غير مطمئنة لما يحدث فى أرض الواقع أمام عينى من معاناة الشباب من بطالة ومن معاناة أهالينا من الفقر والأمية وتدهور الحالة المعيشية وتدهور التعليم والصحة، وأرى معاناة كبار السن بعد أن ضحوا حياتهم لأجل هذا البلد من التأمين الصحى وضعف المعاشات بالإضافة لبنية تحتية هالكة وبيئة غير نظيفة وماء وطعام غير صحى فى معظم مصر.

وتابعت "الجزار" بيانات الحكومة والتقارير وبرامجها وأهدافها لا تتحقق إلا على الورق ولا أراها فى الواقع، لذلك أطالب فى الخطة الجديدة حلول جذرية لمعاناة الشعب المصرى قبل فوات الأوان.