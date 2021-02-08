نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق باب التصويت للإستراحة في إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال وجنوب القاهرة/ صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال الجيزة، باب التصويت أمام المترددين للإدلاء بأصواتهم، من الآن حتي الساعه الثالثة والنصف عصرا.

وتستائنف اللجان عملها أمام المحامون بعد إنتهاء المدة المحددة للراحة، مع مراعاة عدم غلق أبواب اللجنة، وعدم مغادرتها من قبل القضاة.

هذا شهدت اللجان إقبال كثيف للمشاركة في العملية الإنتخابية من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم.

وتجرى العملية الانتخابية لاختيار الأعضاء الجدد تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين اللجان من الخارج.

وأنطلق اليوم الأثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.