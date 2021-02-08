فائزا أو خاسرا.. مكاسب الأهلي بعد مباراة بايرن ميونخ

تستعد الجماهير المصرية والعربية بل والعالمية، لمشاهدة قمة مباراة الأهلي والبايرن في نصف نهائي كأس العالم تحت قيادة تحكيمية للإماراتي محمد عبدالله.

وفي حالة تلقى الأهلي للهزيمة أمام بايرن ميونخ فإن الفريق الأحمر سيحقق العديد من المكاسب بعد إنتهاء المشاركة في كأس العالم للأندية.

أول نادي إفريقي يصل للنصف النهائي للمرة الثانية

أصبح النادي الأهلي أول نادي إفريقي يصل لنصف نهائي مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الأندية الإفريقية في مونديال الأندية، بعد أن تاهل المارد الأحمر لقبل نهائي كأس العالم عام 2006 وتوج بالميدالية البرونزية في نفس النسخة.

وعلي الرغم من تحقيق إنجاز تاريخي لناديي الرجاء ومازيمبي بالفوز بفضية المونديال الإ أن الفريقان لم يتسطعا الصعود لمنتصف النهائي مرة اخري.

أكبر مشاركات في مباريات كأس العالم

ضمن الأهلي خوض 15 مباراة في كأس العالم للأندية بعد الفوز علي الدحيل في أولى مباريات الفريق الأحمر بالمونديال، مناصفة مع أوكلاند سيتي الذي كان يحتل الرقم القياسي لعدد المباريات قبل النسخة الحالية.

وشارك الأهلي في 12 مباراة قبل إنطلاق مباريات كأس العالم بقطر، ومع تحقيق الفوز علي الدحيل أصبح عدد مبارايات الأهلي 13 لقاء بالإضافة لمباراة نصف النهائي أمام البايرن وحتي في حالة الخسارة سيخوض الأهلي المباراة رقم 15 لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تحقيق قيمة تسويقية كبيرة

سيحقق الأهلي مكاسب عديدة من مواجهة البايرن من الناحية التسويقية للمارد الأحمر, حيث تحدثت صحف و مواقع أوروبا المختلفة على كافة المنصات لمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، فيسبوك، انستجرام”، عن المارد الأحمر في أفريقيا والتي بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضي الأوروبي، فقد أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلي المرتبقة مع البافاري.

وتعجب أحد متابعي الأهلي عن قوة المارد الأحمر علي السوشيال ميديا عبر "تويتر" وأجابه مشجع للبايرن قائلًا: "هم نادي كبير جدًا، يمكنك مقارنته بريال مدريد في أوروبا".

المكسب الفني

سيحقق الأهلي فائدة فنية كبيرة بعد مواجهة لاعبى النادي رفاق علي معلول للاعبين من الطراز المرتفع، مما يساهم في رفع مستواهم بالفترة المقبلة خلال مواجهات المارد الاحمر المختلفة، مع العلم أن لاعبي القلعة الحمراء الحاليين معظمهم فاز بدوري أبطال أفريقيا وتواجدوا بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في حياتهم، مما سيضيف لهم الخبرات المطلوبه وتحقيق شخصية البطل الذي يبحث عنها المارد الأحمر وجمهوره دائما.

فائدة الأهلي ماليًا

وأستطاع النادي الأهلي ضمان الحصول على مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار علي أقل تقدير بعد التأهل لنصف نهائي البطولة، وهي قيمة مكافأة صاحب المركز الرابع بالبطولة التي يعد أقل مركز ممكن أن يصل إليه النادي الأهلي حتي في حالة تلقي الهزيمة من بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم، وكذلك تلقيه الهزيمة من بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ومن المقرر إقامة اللقاء المنتظر بين الأهلي والبايرن في تمام الثامنة مساء، وتبث قنوات بي ان سبورت والكأس القطرية المباراة علي القناة المفتوحة بالإضافة للقنوات المشفرة.