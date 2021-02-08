بالأرقام.. نوير "ضعيف" أمام الشناوي

تنطلق اليوم مباراة منتظرة من قبل جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية، وهي مواجهة الأهلي – بطل أفريقيا – مع بايرن ميونخ – بطل أوروبا – وذلك بنصق نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي تلك المباريات دائما ما تكون الفوارق الفردية حاسمة في خطف الفوز لأي فريق، خاصةً مع امتلاك كلا من الفريقين أفضل حارس بقارتهما.

يملك الأهلي محمد الشناوي أفضل حارس بأفريقيا الذي حافظ على شباكة نظافه 8 مرات من 10 مباريات لعبها مع الفريق هذا الموسم، الذي استقبل فيه هدفين حتى الآن.

على الجانب الآخر تلقى الألماني مانويل نوير 35 هدف في 28 مباراة لعبها مع العملاق البافاري، في حين حافظ على شباكه 7 مرات فقط.

الغريب أن على الجانب الهجومي تفوق مروان محسن على ليفاندوفسكي في معدل صناعة الأهداف، حيث صنع مهاجم الأهلي ثلاثة أهداف في 38 مباراة، فيما صنع مهاجم البايرن هدف واحد في 47 مباراة.

وبالنسبة للأهداف فقد اكتسح البولندي بتسجيله 55 هدف في 47 مباراة، فيما سجل مهاجم مصر المونديالي 9 أهداف في 38 مباراة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد أحمد بن علي بمدينة الريان بالدوحة.

ويلعب الأهلي البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

فيما وصل العملاق البافاري إلى الدوحة بطائة حملت على متنها قائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: نوير، شنيلر، هوفمان.

خط الدفاع: زوله، بافارد، ألفونسو ديفيز، بواتينج، لوكاس هيرنانديز، ألابا،

خط الوسط: كيميتش، بونا سار، مارك روكا، توليسو، دانتاس، كومان، موسيالا.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، جنابري، ساني، دوجلاس كوستا، موتينج، مولر.