هانى أباظة: هناك قصور واضح فى المحليات.. وجبالى يحذف كلمة "موظفين خيبانيين" من المضبطة

وجه النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، حديثه إلى وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، قائلًا:" الوزيرة من أفضل الوزراء على مستوى الوطن العربي وأفريقيا، لكني استشعر أنها تعمل منفردة، وبأسلوب علمي فى التخطيط، لكن الحكم المحلي يشهد معاناة واضحة، فالموظفين لديهم قصور واضح فى معرفة ملفات التخطيط والإارة.

هانى أباظة: لابد من تحديد اختيار الأماكن الأكثر احتياجًا

وتسائل عضو مجلس النواب، هانى أباظة، عن آلية أختيار الأماكن المحددة لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، قائلًا:" تم تحديد مركز واحد فقط لتطويره فى محافظة الشرقية، وهو "الحسينية"، بينما المراكز الأخرى تم تجاهلها رغم حاجتنا الماسة إلى تحسين الخدمات بها أيضًا.

وطالب عضو مجلس النواب، هانى أباظة، بضرورة تدريب الموظفين والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مضيفًا:" الحكم المحلى فيه ناس مش فاهمة حاجة".

هذا ووجه المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة " موظفين خيبانيي"، من المضبطة، والذى ذكرها النائب هانى أباظة أثناء حديثه إلى وزيرة التخطيط.

يستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، تفعيلًا للدور الرقابى للمجلس، وحضر إلى البرلمان فى وقت لاحق، وزير الخارجية، سامح شكرى، ووزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، ووزيرة التجارة، نيفين جامع، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، وغيرهم من الوزراء.