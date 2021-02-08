"القصير والطويل".. مقاسات لاعبي الأهلي والبايرن

يواجة الأهلي بطل أفريقيا بايرن ميونخ بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للاندية، علي ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الثامنة مساءا علي قنوات بي ان سبورت الرياضية وقنوات الكأس الرياضية.

يمتلك الأهلي العديد من اللاعبين أصحاب طوال القامة بداية من طول 180 فاكثر، والأعمار الكبيرة داخل صفوف لاعبية من عمر 30 فأكثر.

وفيما يلي نستعرض أسماء اللاعبين الأكثر طولا بداية من 190 سم فأكثر، ومن سن 30 سنة فأكثر، ويأتي في المركز الأول في صفوف الأهلي من حيث السن:



في المركز الأول وليد سليمان:

السن: 36 سنةالمركز: خط وسط مهاجمالطول: 176 سم

وفي المركز الثاني محمد الشناوي:السن: 32 سنة

المركز: حارس مرمي

الطول: 191 سم

في المركز الثالث علي معلول:السن: 31 سنة

مركز:مدافع ايسر

الطول:175 سم



المركز الرابع مروان محسن:

السن: 31 سنة

المركز: مهاجم صريح

الطول: 187 سم



السن: 31 سنة

المركز: وسط

الطول: 185 سم المركز الخامس عمرو السولية:السن: 31 سنةالمركز: وسطالطول: 185 سم المركز السادس سعد سمير:

السن: 31 سنة

المركز: مدافع

الطول: 185 سم المركز السابع علي لطفي:

السن: 31 سن

المركز: حارس مرمي

الطول: 187 سم ومن حيث الطول يحتل بدر بانون المركز الأول في القامة ب 193 سم ويليه محمد الشناوي ب 191 سم، ومن حين أقل قامة داخل صفوف الأهلي محمود وحيد ب 170 سم.



في حين يمتلك بايرن ميونخ العديد من الأرقام من حيث الطول في داخل صفوف لاعبية بداية من 190 سم فأكثر، ومن حيث الأعمار من سن 30 سنة فأكثر.



من حيث السن يأتي في الأول مانويل نوير صاحب ال 34 عام حارس المرمي، يليه روبرت ليفاندوفيسكي ب 32 عام مهاجم البايرن وأيضا جيروم بواتينج مدافع البافاري، وخافي مارتينيز بنفس السن، يلية في المركز الثالث بسن 31 سنة توماس مولر وتشوبو موتينج. ومن حيث الطول من 190 سم فأكثر:-

يأتي في المقام الأول داخل صفوف البايرن ميونخ نيكولاس زوله المدافع ب 195 سم، ويليه في المقام الثاني مانويل نوير ب 193 سم حارس مرمي البافاري، ويلية جيروم بواتينج وتشوبو موتينج يطول 190 سم.