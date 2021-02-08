مؤسسة معانا تنتشل الفنانة مروة محمد من الضياع

مروة محمد- ارشيفية
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية بصور الفنانة مروة محمد التي أصبحت تجوب في شوارع القاهرة دون مأوى، بعدما كانت تقف خلف الكاميرات.
خطفت الفنانة مروة محمد الأضواء نحوها لتتجه أنظار منصات السوشيال ميديا نحوها، ليأتي دور مؤسسة "معانا نبني لإنقاذ حياة إنسان" ويعلن عن تبنيها حالة الفنانة مروة محمد، التي ظهرت كممثلة صامتة في مسلسل "عائلة الحاج متولي".
الفنانة مروة محمد من الشهرة إلى الأرصفة
أعرب المهندس محمود وحيد رئيس المؤسسة، عن استنكاره للموقف الذي واجهته الفنانة مروة محمد، بعد إهمال شقيقها لها وتركها تعيش في الشوارع دون اكتراث منه بوضع الحياة الشاق الذي تقاسيه شقيقته.
وأكد وحيد، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، أنه يرحب باستقبال مروة محمد في دار "معانا لإنقاذ إنسان" فور حصوله على العنوان الصحيح للوصول إليها في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
مروة محمد
عانت مروة محمد من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات عقب رحيل والديها، حسبما يؤكد شقيقها ساهر محمد: "كانت جميلة ومحبوبة ولديها وعيا كبيرا، تزور كل جيرانها في القرية وقد عملت كومبارس في أكتر من مسلسل لكن فجأة مبقتش مركزة وبتسرح ودماغها شاردة، وبقيت تحب تنزل تقعد في الشوارع وبعدما كانت اجتماعية بقيت منعزلة وتحب قعدة الأرصفة".
شقيق الفنانة مروة محمد
وتابع شقيقها ساهر محمد حديثه قائلًا: "للأسف بسيب أختي لوحدها في البلد وبانزل أدور على شغل في القاهرة، وحالتنا المادية صعبة وبارجع بعد اسبوع أو أسبوعين ألاقيها سابت البيت وباروح أجيبها من الشوارع وأفضل ألف عليها ومعرفش إيه اللي صابها.. كانت ورد مفتحة دي شكل عين وصابتها لأنها كانت جميلة جداً".
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