أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 31.. محمد الشرنوبي يشعر بالندم تجاه لؤلؤ لهذا السبب

مسلسل لؤلؤ الحلقة 31 تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حلقة أمس الأحد التي شهدت على تراجع العلاقات بين لؤلؤ التي تجسدها الفنانة "مي عمر" وكاميليا "نرمين الفقي" من جديد، بتخطيط من مدير أعمال الأخيرة للإيقاع بينهما من جديدة وبالفعل نجحت تدبيراتهم.

استهلت الحلقة الـ 31 من مسلسل لؤلؤ بإشتعال غضب بدر "محمد الشرنوبي" بعدما غدر بـ لؤلؤ ونفذ خطة مروة صديقتها، لتبدأ محاولات مجدي "ادورد" مدير أعمال لؤلؤ كي يعيد علاقتها بزوجها السابق طارق إلا أنه يثير غاضبًا ويرفض التحدث إليه بعدما كشف خيانة لؤلؤ له.

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 31

تخرج لؤلؤ لتشعل السوشيال ميديا بعد خروج شائعة عدم إرادة لؤلؤ العمل مع كاميليا التي أشعلت غضب "نرمين الفقي"، وخرجت لتؤكد عدم سماحها لتلك الفرصة التي تحلم بها لؤلؤ لتكون إلى جوارها، ما دفع "مي عمر" إلى الرد في الحال لتتواصل مع البرنامج ذاته وتخرج لترد على تصريحات كاميليا. يسمع بدر تصريحات لؤلؤ في البرنامج ويشعر بتأنيب الضمير من تصرفه معها بعدما اغتصبها وصورها ليقوم بحفظه عنده لتهديده به ليأخذ كل ما يحتاجه من أموال، إلا أنه تراجع عن تلك الفكرة ليقوم بتكسير اللاب توب وحذف الفيديو من تليفونه حتى لا يتذكر الفعل القذر الذى قام به، فيما تتظاهر مروة التي تجسدها "هدير عبد الناصر" بغضبها من ذلك وحذف فيديو الاغتصاب، بينما هي تملك نسخة من الفيديو على هاتفها لمساومة لؤلؤ به.

مسلسل لؤلؤ

احتل مسلسل لؤلؤ قائمة الأكثر بحثًا على "جوجل"، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليستحوذ على قاعدة جماهيرية كبيرة تضم العديد من الفئات العمرية المختلفة، وذلك منذ الحلقة الأولى وحتى اللحظة الراهنة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.