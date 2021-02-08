صور.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان 3 مراكز متطورة لخدمات المواطنين

جدة - نرمين السيد - وتقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعى، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلى لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.



وأكد وزير التموين أهمية التواجد على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والعمل على رفع مستوى أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.

وأعلن وزير التموين أن رفع مستوى أداء الخدمات يأتى فى إطار الاهتمام بالمواطن المصرى وبناء الإنسان، فى مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوى معيشة الفرد.

ووجه وزير التموين، الشكر لمحافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد بالتنسيق الحضارى داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، كما أشاد بمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.

وأكد المصيلحى أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائى، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالمشروع القومى للصوامع، إذ تم رفع القوة التخزينية الى 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا أن هذه الفترة تم زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.



وأضاف الوزير أنه جار أيضا إنشاء الصوامع الحقلية على أارض محافظة المنيا، والتى بدأت فعليا فى مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى، سيتم إنشاؤها.

ووجه محافظ المنيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإدراجه 5 مراكز من محافظة المنيا بإجمالى 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل.

وأوضح القاضى أن محافظة المنيا بها 3.057 مخبزا بلديا، وبطاقات التموين تصل إلى مليون و153 ألف بطاقة، بحوالى 4.5 مليون مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.



كما وجه المحافظ الشكر، للدكتور على مصلحى وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا أنه فى حالة وجود مكاتب تموينية فى حاجه لتطوير سيتم ادراجها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ أنه يجرى عقد حوارات مجتمعية مع أهالى القرى المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن المنيا ستشهد العديد المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.