صور.. سامح شكرى: مصر تسعى لتسهيل الحوار الفلسطينى لإنجاح المصالحة

جدة - نرمين السيد - وشدد شكرى على أهمية الحفاظ على الأمن القومى العربى وحماية الدولة الوطنية، مشيرا إلى أهمية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وأشار شكرى إلى سعى مصر لتسهيل الحوار الفلسطينى لإنجاح المصالحة، مؤكدًا تمسك الدولة المصرية بدولة فلسطينية بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء خارجية العرب، والمُنعقد بمبادرة مُشتركة من مصر والأردن، للتأكيد على الموقف العربى الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق.

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