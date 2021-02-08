رئيس البرلمان: كلنا مع الحكومة أمناء على الوطن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، فى تعقيبه على النواب.
وفي سياق متصل، شدد رئيس المجلس على أهمية الالتزام بالوقت خلال الحديث، قائلاً: "إذا التزمنا بالوقت هنتكلم كلنا، وسيكون هناك فرصة للجميع."
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