وزيرة الصحة تتفقد الوحدة الصحية بقرية عرب الحصار القبلية بالجيزة

وزيرة الصحة تشرح لأهالي القرية مردود المشروع على تحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم

وزيرة الصحة لأهالي القرية: "زيارتي ليكم هدفها تلبية احتياجاتكم"

وزيرة الصحة تستمع إلى سيدات وأطفال القرية المستفيدين من المبادرات الرئاسية.. وتؤكد لهم أهمية الحفاظ على متابعة حالتهم الصحية باستمرار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية عرب الحصار القبلية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والتي تخدم أكثر من 29 ألف مواطن من أهالي القرية، في إطار بدء العمل بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الوحدة الصحية بقرية عرب الحصار القبلية بمركز الصف، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، والدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والدعم الفني، والدكتور محمود الديب، مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث إلى المواطنين المترددين على الوحدة، للاستماع إلى مطالبهم، والوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وما يحتاجونه من خدمات طبية أخرى، حيث استمعت الوزيرة إلى عدد من السيدات اللاتي تتلقى خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، وأكدت لهم أهمية المتابعة المستمرة لحالتهن الصحية خاصة لكبار السن المستفيدات من مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن السيدات أكدن حرصهن على التردد على الوحدة باستمرار، مشيدين بالخدمات الطبية التي تقدمها تلك المبادرات وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة استمعت أيضًا إلى الأطفال من القرية المتواجدين بصحبة أولياء أمورهم داخل الوحدة، للوقوف على مدى استفادتهم من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنميا والتقزم لطلاب المدارس، وأوضحت لهم مدى أهمية الحفاظ على صحتهم واتباع نظام غذائي صحي لما له من تأثير إيجابي على التحصيل الدراسي لهم.

وأشار إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث مع المواطنين من أهالي القرية، وشرح مردود المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على تحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم، من خلال تطوير المنشآت الطبية بالقرى وفقًا لأحدث النظم، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، وكذلك زيادة عدد الأطقم الطبية بمختلف التخصصات، قائلة لهم: "زيارتي ليكم هدفها تلبية احتياجاتكم".

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة أكدت استمرار تقديم كافة الخدمات الطبية للأهالي من خلال الوحدات الصحية المتواجدة بالقرى المحيطة والمستشفيات التابعة لها، بالإضافة إلى إمداد القرى بقوافل طبية ثابتة تضم مختلف التخصصات خلال فترة التطوير والإنشاء الجديد للوحدات الصحية.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل بالتأكد من سير عملية تطوير كافة الوحدات الصحية بالقرى المدرجة ضمن المشروع، وكذلك تطوير المستشفيات المركزية التابعة لها هذه الوحدات، وفقًا ل "أكواد" ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الربط المميكن بين جميع الواحدت الصحية والمستشفيات المركزية، مشددة على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة بدأت جولتها الميدانية اليوم بتفقد مركز طبي قرية صول في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، والوحدة الصحية بقرية مسجد موسى، وذلك ضمن الوحدات الصحية بقرى مراكز محافظة الجيزة والتي تم إدارجها ضمن 1500 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.