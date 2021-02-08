" التنسيقية " تهنئ شيماء عبد الإله بعضوية الهيئة الوطنية للصحافة

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهئنة للسيدة الشيماء عبد الإله، المتحدثة الرسمية باسم التنسيقية ورئيس تحرير جريدة لى بروجريه إيچبيسيان الناطقة باللغة الفرنسية، لثقة فخامة رئيس الجمهورية وتعينها عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة. وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأسمى آيات الشكر والتقدير لثقة القيادة السياسة في المرأة المصرية والشباب وعلى إتاحة فرص للتمكين والتطوير.

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