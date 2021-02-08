شباب الصحفيين إلى جمال عيد: "الحقد عامي نظرك وقلبك"

أحمد جودة - القاهرة - شنت جبهة شباب الصحفيين، هجوما شديدا على كبير عبدة الدولار جمال عيد، الشهير بأبو مسيلمة الكذاب قائلين: "يخرج علينا كل يوم ويصدعنا كذبًا وزوار بحكايات وهمية من نهج خيالة المريض ضد الدولة المصرية بحثا عن تحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد".

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة: "إلى الكذاب جمال عيد.. ياريت تجرب الحبس الاحتياطي.. مش عارفين سايبينك برة ليه.. أنت لازم تتحبس عشان تتكلم عنه بحق".

وأشار رئيس الجبهة إلى أن "الحقد عامي نظرك وقلبك يا جمال عيد عن أنك تشوف كل التطور إللي بيحصل في البلد.. ولكن أنت طبعا مصلحتك في حتة تانية بعيدة عننا وهو نشر الخراب اللي أنت مكلف به من أسيادك في الخارج".

وأوضح طوالة: "حتى بنتك خلتها تتاجر بالهبل والعك بتاعك.. وقال أية خلتها ترسم لك صورة وأنت داهن وشك بالبوية لما كنت طالع تقول الناس عملت فيك كده ودة طبيعي منك زي ما تعودنا منك.. وطالع لنا اليومين دول تقول إن المحروسة بنتك لينا شاركت بالصورة الهباب دي في معرض بأمريكا.. سبحان الله في ناس بتربي ولادها على حب الوطن.. وفي ناس زي جمال عيد بتربي ولادها على خيانة وكره الوطن.. جتك القرف في عمايلك".