رواد سوشيال ميديا يوجهون رسائل شديدة اللهجة إلى جمال عيد

أحمد جودة - القاهرة - وجه رواد السوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي كبير عبدة الدولار جمال عيد.

وقال النشطاء: "إلى الكذاب جمال عيد.. ياريت تجرب الحبس الاحتياطي.. مش عارفين سايبينك برة ليه.. أنت لازم تتحبس عشان تتكلم عنه بحق".

وأشار النشطاء إلى أن "الحقد عامي نظرك وقلبك يا جمال عيد عن أنك تشوف كل التطور إللي بيحصل في البلد.. ولكن أنت طبعا مصلحتك في حتة تانية بعيدة عننا وهو نشر الخراب اللي أنت مكلف به من أسيادك في الخارج".

وأوضح النشطاء: "حتى بنتك خلتها تتاجر بالهبل والعك بتاعك.. وقال أية خلتها ترسم لك صورة وأنت داهن وشك بالبوية لما كنت طالع تقول الناس عملت فيك كده ودة طبيعي منك زي ما تعودنا منك.. وطالع لنا اليومين دول تقول إن المحروسة بنتك لينا شاركت بالصورة الهباب دي في معرض بأمريكا.. سبحان الله في ناس بتربي ولادها على حب الوطن.. وفي ناس زي جمال عيد بتربي ولادها على خيانة وكره الوطن.. جتك القرف في عمايلك".