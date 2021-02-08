انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وزارة القوى العاملة والهجرة تعلن عن الآف الوظائف الشاغرة لمختلف المؤهلات، للعمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر فبراير 2021، ونتابع الآن على مصر فايف عرض بعض الوظائف الشاغرة بالنشرة القومية للتشغيل لشهر فبراير 2021.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر فبراير 2021

تعلن شركة سوتير جروب لصناعة فلاتر المياه وتعقيم المياه ” 68 شارع حلمي النمرة من جمال عبد الناصر خلف التوحيد والنور- جسر السويس” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2000 إلى 3000 جنية، والوظائف كالتالي:-

مطلوب عدد 50 مندوب مبيعات من الجنسين، جميع المؤهلات. مطلوب عدد 50 فني صيانة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة.

ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01012222484

تعلن شركة سبيد العالمية للتجارة والتوزيع ” المنصورة – 6 تقسيم أكتوبر – الدقهلية” عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الشاغرة برواتب مجزية تبدأ من 2500 إلى 3600 جنية، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 7 مندوب مبيعات، مؤهلات عليا، ويشترط أن لا يزيد السن عن 32 سنة، براتب 3600 جنية. مطلوب عدد 5 محصل، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 4 سائق، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 3550 جنية، مؤهل متوسط..

ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01068831457 – 2364119

تعلن شركة الهلال للتريكو والصباغة والملابس أمام شركة مصر للغزل والنسيج – كفر الدوار بالبحيرة، عن فتح باب التعيين لشغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 20 عامل اورلية من الجنسين، مؤهلات متوسطة، وان لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 15 عامل جوكر من الجنسين، خبرة لا تقل عن سنتين براتب 1900 جنية. مطلوب عدد 10 عامل مخازن، مؤهلات متوسطة براتب 1450 جنية.

وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 0452212359 – أو التقدم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة للتشغيل.

مطلوب عدد 15 بائع من الجنسين للعمل فورا بالشركة العالمية للأجهزة الكهربائية بالسنبلاويين – دقهلية، وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 00504685381

وظائف آخري:

شركة تساهيل للتمويل ” ميت غمر – شارع 26 يوليو – دقهلية ” تعلن عن حاجتها إلى شغل عدد 3 مسئول ائتمان مؤهل عالي، كما تتطلب شغل أخصائي ائتمان، مؤهل متوسط، بالإضافة إلى نسبة 5% من ذوى الهمم، براتب 1700 جنية، وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01060167773

تعلن شركة مصر النور لإنتاج العبوات البلاستيكية ” العاشر من رمضان – منطقة B3″ عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية للمؤهلات المتوسطة، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 15 نساج – مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 10 سائق درجة أولى، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة.

ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 015/4500365

تعلن شركة لاشين بلاست لإنتاج الأكياس البلاستيك ” المساكن التعاونية – شارع هارون الرشيد ” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 12 نساج بلاستيك، مؤهلات متوسطة خبرة لا تقل عن 3 سنوات براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 19 عامل إنتاج لا يشترط مؤهل، براتب 2150 جنية.

وللراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، وتوفر الشركة وسائل مواصلات من والى، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0552349925