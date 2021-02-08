انت الان تتابع تفاصيل خبر إيرادات قناة السويس في عام 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إيرادات قناة السويس في عام 2020 و هو العام الأكثر ركوداً نظراً لتفشي الفيروس كوفيد-19، ونشر مجلس الوزراء المصري تقرير عن إيرادات وتدفق السفن المارة عبر قناة السويس في السنوات الماضية وعام 2020، وكانت النتيجة أن قناة السويس حققت ثالث أعلي إيراد سنوي في عام 2020 وذلك بمقدار 5.6 مليار دولار.

ثَبات قناة السويس في أثناء الأزمة و تشجيع حركة العبور

على الرغْم من انخفاض سعر البِترول في أثناء الأزمة و خاصة في الانخفاض 21 أبريل من العام الماضي 2020 ووصل سعر الخام البِترول إلي 9.12 دولار للبرميل بينما لم يتأثر سعر البِترول منذ 21 عاماً ولكنه تأثر في 2020 نظراً للأزمة، ولكن قناة السويس لم تتضرر من هذا الانخفاض بل بالعكس في ظل انخفاض معدل التجارة العالمي بنسبة 10% و الانكماش الاقتصادي، قدمت قناة السويس تخفيضات للسفن منها سفن الحاويات و ذلك بمقدار 17% و ذلك بدلاً من تقديم تخفيضات تصل 75% نظراً لقلة عدد المرور عبر القناة في أثناء الركود.

و قامت أيضاً قناة السويس بتشجيع السفن السياحية للركاب و تخفيض الرسوم إلي 50% ولكن بشرط التوقف عند المواني المصرية لمدة من الوقت تبدأ من 24 ساعة حتي 72 ساعة.

كما كان لتنوع فئات السفن المارة عبر المجري الملاحي لقناة السويس تأثير علي الإيرادات حيث أقبلت عبور السفن التجارية والناقلة للبضائع بمختلف أنواعها بالعبور بواسطة قناة السويس بدلاً من مناطق العبور الأخري، واستقبلت قناة السويس أكبر السفن العملاقة خلال العام 2020 و منها “HMM ALGECIRAS” وهي أكبر سفينة حاويات في العالم، مما فتح الفرصة لقناة السويس بالانتشار والوصول إلي أكبر الخطوط الملاحية التي لا تعرف عن خصائص قناة السويس، وأيضاً مرور من أكبر سفن نقل الغاز الطبيعي في العالم سفينة “CMA CGM JACQUES SAADE”.

إيرادات قناة السويس في العام السابق 2020 بالأرقام

حققت قناة السويس أعلي ثالث إيراد سنوي في عام 2020 حيث وصلت إيرادات قناة السويس خلال ذلك العام إلي 5.6 مليار دولار، كما ورد في تقرير مجلس الوزراء.

بينما وصلت الإيرادات خلال المدّة من 2016 إلي 2020 إلي 5.5 مليار دولار.